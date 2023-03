Schillaci ai gastroenterologi | ' puntare su prevenzione e medicina territorio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Ringrazio la Fismad per l'impegno costante che dedica a promuovere la conoscenza e a migliorare la cura delle malattie dell'apparato digerente. Tali patologie hanno un impatto importante sulla qualità della vita delle persone che ne sono colpite in termini di ospedalizzazioni, prestazioni assistenziali e consumo di farmaci. Per una loro presa in carico globale e appropriata è fondamentale realizzare una maggiore integrazione tra ospedale eattraverso un deciso rilancio dellaterritoriale, che è centrale nella Missione 6 del Pnrr e che intendiamo attuare pienamente”. Così il ministro della Salute Orazionel messaggio di saluto inviato ai circa 1.800riuniti a Roma per il 29esimo Congresso nazionale delle malattie digestive promosso dalla ...