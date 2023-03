Resistenza e pubblico ufficiale e furto: arrestato 39enne (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA), nella trascorsa notte di giovedì 30, hanno arrestato, in flagranza di reato, G.A. 39enne, di origini napoletane, per Resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per tentato furto, furto, ricettazione e lesioni personali. Intercettato dai Carabinieri in servizio di controllo del territorio, l’uomo, unitamente ad altri tre complici, era fuggito a bordo di un’auto di grossa cilindrata, poi accertato essere oggetto di furto consumato in provincia di Caserta, dopo aver tentato di rubare un’autovettura parcheggiata in strada a Nocera Superiore. Dopo un breve inseguimento e dopo essere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA), nella trascorsa notte di giovedì 30, hanno, in flagranza di reato, G.A., di origini napoletane, pere denunciato in stato di libertà per tentato, ricettazione e lesioni personali. Intercettato dai Carabinieri in servizio di controllo del territorio, l’uomo, unitamente ad altri tre complici, era fuggito a bordo di un’auto di grossa cilindrata, poi accertato essere oggetto diconsumato in provincia di Caserta, dopo aver tentato di rubare un’autovettura parcheggiata in strada a Nocera Superiore. Dopo un breve inseguimento e dopo essere ...

