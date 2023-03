Napoli, malata di tumore si era laureata in ospedale: morta pochi mesi dopo (Di venerdì 31 marzo 2023) commenta A ottobre, si era laureata dall'ospedale di Frattamaggiore (Napoli) mentre combatteva contro il cancro. Cinque mesi dopo è morta. È la storia di Roberta, una ragazza poco più che 20enne. A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) commenta A ottobre, si eradall'di Frattamaggiore () mentre combatteva contro il cancro. Cinque. È la storia di Roberta, una ragazza poco più che 20enne. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marilenapas : RT @SkyTG24: Napoli, è morta la ragazza malata di cancro che si laureò in ospedale - SkyTG24 : Napoli, è morta la ragazza malata di cancro che si laureò in ospedale - ventisei_marzo : @Piombosauro @IvanaFavaro1 Io non ironizzerei. - I_AM_IM_ : @AndreaTiberio7 Prima delle 90milioni di scuse per Higuain...sono malata del Napoli ma il presidente è opinabile ?? -