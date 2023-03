MotoGP, risultati e classifica P1 GP Argentina 2023: Francesco Bagnaia 10°, le Aprilia dettano legge. Marini 7° (Di venerdì 31 marzo 2023) Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del GP di Argentina legato alla MotoGP. A Termas de Rio Honda sono le Aprilia a dare il contributo principale. In particolare, è Maverick Viñales a prendere la testa: 1’39?207 per lui e sicurezze sempre più elevate, visto che non è esclusa la possibilità di pioggia nella P2. Al secondo posto ancora Spagna con Aleix Espagaró e la seconda Aprilia ufficiale: 284 i millesimi di ritardo dal compagno di squadra e 17 di vantaggio su Jorge Martin, che in sella alla Ducati completa il tris ispanico in testa alla classifica. LIVE MotoGP, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Aprilia dominante, risultati FP1. Bagnaia 10°, si riparte alle 20.00 “Spezza” il monologo ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del GP dilegato alla. A Termas de Rio Honda sono lea dare il contributo principale. In particolare, è Maverick Viñales a prendere la testa: 1’39?207 per lui e sicurezze sempre più elevate, visto che non è esclusa la possibilità di pioggia nella P2. Al secondo posto ancora Spagna con Aleix Espagaró e la secondaufficiale: 284 i millesimi di ritardo dal compagno di squadra e 17 di vantaggio su Jorge Martin, che in sella alla Ducati completa il tris ispanico in testa alla. LIVE, GPin DIRETTA:dominante,FP1.10°, si riparte alle 20.00 “Spezza” il monologo ...

