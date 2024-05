Nuove mutazioni identificate nel virus dell’influenza aviaria

(Di venerdì 3 maggio 2024)scoperte sulUn recente studio ha rivelato che il, sempre più diffuso negli allevamenti di diversi stati, ha sviluppato numerose. Alcune di questepotrebbero renderlo più efficiente nel passare da una specie all’altra. Sebbene al momento nessuna dellesollevi allarmi particolari, gli esperti sottolineano la possibilità che, continuando l’epidemia, ilpossa evolversi in modo tale da aumentare il rischio di trasmissione tra esseri umani. IlH5N1 negli allevamenti da latte IlH5N1 ha infettato mucche in almeno 36 allevamenti in nove stati, ...

Dopo l'inizio dell'emergenza Influenza aviaria A (H5N1) ad alta patogenicità negli allevamenti di bovini da latte in alcuni stati Usa, l'attenzione in Europa è già alta per evitare un rischio di trasmissione su larga scala. I contagi trai bovini da latte e il caso umano rilevato negli Usa "sono un ...

Il 18 aprile l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha espresso preoccupazione per l'aumento dei casi di trasmissione del ceppo H5N1 dell'influenza aviaria ad altre specie, compresi gli esseri umani.

È il caso di uomo olandese di 72 anni che ha avuto il Covid per 613 giorni (la più lunga infezione mai documentata finora), un periodo così prolungato che il virus ha avuto il tempo di evolvere in una variante immuno-evasiva altamente mutata.

Covid, negli Usa si fa largo la variante KP.2. Esperti preoccupati: "Non risponde ai vaccini" - 2, le cui caratteristiche, secondo i Cdc, richiedono attenzione. Perché la nuova variante avrebbe una mutazione della proteina Spike, che il virus SarsCoV2 utilizza per agganciarsi alle cellule, e ...

Influenza aviaria, latte e carne (per ora) sono sicuri - Nei giorni scorsi la notizia della presenza del virus dell'aviaria nel latte in Usa ha sollevato diverse discussioni. Ma per ora latte e carni - purché pastorizzati e cotte - sono sicure, assicurano l ...

Aviaria, prossima pandemia in arrivo Già 900 casi per il virus dal latte, l'allerta dei virologi - L'allerta dei virologi: "Bisogna preparasi, mutazioni in arrivo" "Non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia. Bisogna invece essere realisti e prepararsi". Pensando a una futura emergenza pandemica ...