Medico uccide moglie e figli e poi si toglie la vita: quattro morti in una villetta a L'Aquila (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Aquila - quattro cadaveri, due uomini e due donne, sono stati trovati nel primo pomeriggio di oggi all'interno di una abitazione privata, di proprietà del Medico Carlo...

Il #29marzo 2003 muore Carlo Urbani, medico infettivologo che per primo ha identificato la forma letale della Sars,… - A L'Aquila medico uccide moglie e due figli, poi si toglie la vita - Strage in Abruzzo. Medico uccide moglie e figli e si suicida - Uccide la moglie e i due figli e poi si suicida. E' accaduto nel pomeriggio in una villetta alla periferia dell'Aqu… - Strage in Abruzzo. Medico uccide moglie e figli e si suicida