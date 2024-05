Ucraina - Russia all’assalto di Chasiv Yar | perché può essere una svolta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Mosca vuole conquistare la roccaforte, snodo cruciale nel Donetsk L'sta per perdereYar. Lasta per espugnare la roccaforte, nodo cruciale per il controllo del Donetsk e nell'equilibrio generale della guerra. Le forze di Mosca premono da settimane nell'est dell', rivendicando progressi quasi quotidiani. Kiev attende l'arrivo di tutte le armi che