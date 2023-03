Italia-Spagna | Tajani | ' insieme ambasciatori dell' Europa in America Latina'

(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "L'deve occuparsi. Come in Africa, se non ci saremo noi, troveremo anche lì Cina, Russia e Stati Uniti, laddove c'è voglia di. San Paolo è la cittàna più grande. Dobbiamo lavorare per rinforzare i nostri legami, esportando il nostro saper fare e le nostre qualità. Roma e Madrid possono essere sempre più gliin". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogoin corso a Roma.

Non ci deve essere una Europa solo a trazione franco - tedesca. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , al XIX Foro di dialogoa Roma. "Non deve essere un'Europa solo Est - Ovest, ma anche Nord - Sud", ha spiegato il ministro. Da questo punto di vista, ha continuato Tajani, l'apporto di Roma e Madrid è ...

Italia – Spagna: insieme per affrontare le sfide future Ministero della Difesa

