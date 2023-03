I 4000 minuti dei giovani: un record da quando esiste l'Under 23. E ancora non è finita… (Di venerdì 31 marzo 2023) Il futuro della Juve passa dagli oltre 4mila minuti trascorsi in campo dai giovani fino a questo momento. Il cambio di rotta rispetto al passato è netto, lo ha più volte evidenziato negli ultimi mesi ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Il futuro della Juve passa dagli oltre 4milatrascorsi in campo daifino a questo momento. Il cambio di rotta rispetto al passato è netto, lo ha più volte evidenziato negli ultimi mesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : I 4000 minuti dei giovani: un record da quando esiste l’Under 23. E ancora non è finita…: I 4000 minuti dei giovani… - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: I 4000 minuti dei giovani: un record da quando esiste l’Under 23. E ancora non è finita… - Gazzetta_it : I 4000 minuti dei giovani: un record da quando esiste l’Under 23. E ancora non è finita… - Nicolailjom : 25 minuti, 80000 visualizzazioni, oltre 4000 like e 700 commenti la Potenza dei donnalisi #donnalisi - Scomodino : Pronto a sentirmi 40 minuti di audio e leggermi 200 pagine per un articolo lungo 4000 battute e che mi pagheranno u… -