Donald Trump è stato incriminato per il caso Stormy Daniels, chi è la pornostar (Di venerdì 31 marzo 2023) Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Il tycoon diventa così il primo ex presidente a essere incriminato nella storia americana. Donald Trump dovrà fornire le impronte digitali, farsi fotografare. E forse vedrà i suoi polsi stretti alle manette. E, come in un thriller poliziesco, gli verrà letta la dichiarazione standard del codice Miranda: avrà diritto a non parlare se non in presenza del suo avvocato. Il Gran Giurì del Tribunale di Manhattan ha votato per l’incriminazione di Donald Trump, accusato per il pagamento in nero di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023)dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari allaper farla tacere sulla loro relazione. Il tycoon diventa così il primo ex presidente a esserenella storia americana.dovrà fornire le impronte digitali, farsi fotografare. E forse vedrà i suoi polsi stretti alle manette. E, come in un thriller poliziesco, gli verrà letta la dichiarazione standard del codice Miranda: avrà diritto a non parlare se non in presenza del suo avvocato. Il Gran Giurì del Tribunale di Manhattan ha votato per l’incriminazione di, accusato per il pagamento in nero di una ...

