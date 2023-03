Cava de’ Tirreni, nuova palestra in via Ido Longo (Di venerdì 31 marzo 2023) A Cava de’ Tirreni si è conclusa la procedura di gara con l’aggiudica dell’appalto dei lavori di “Realizzazione Struttura Sportiva Polivalente in via Ido Longo” Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Missione 5 – Componente 2 Investimento/Sub Investimento 3.1 “sport e inclusione sociale“, in favore dell’operatore economico Vangone srl, per un totale complessivo di € 1.563.987,13, al netto del ribasso e compreso oneri ed iva. Entro il prossimo mese di aprile inizieranno i lavori per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto, con annesso spogliatoio, sull’area degli ex prefabbricati di Via Ido Longo alla località S. Arcangelo, dove insiste anche la nuova tensostruttura del PalaPittoni. Il nuovo impianto sportivo ospiterà tre discipline sportive, in particolare: un campo da ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) Ade’si è conclusa la procedura di gara con l’aggiudica dell’appalto dei lavori di “Realizzazione Struttura Sportiva Polivalente in via Ido” Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Missione 5 – Componente 2 Investimento/Sub Investimento 3.1 “sport e inclusione sociale“, in favore dell’operatore economico Vangone srl, per un totale complessivo di € 1.563.987,13, al netto del ribasso e compreso oneri ed iva. Entro il prossimo mese di aprile inizieranno i lavori per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto, con annesso spogliatoio, sull’area degli ex prefabbricati di Via Idoalla località S. Arcangelo, dove insiste anche latensostruttura del PalaPittoni. Il nuovo impianto sportivo ospiterà tre discipline sportive, in particolare: un campo da ...

