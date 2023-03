Alimenti: italiani ostili a farina di grillo, solo poco più di uno su 10 proverebbe prodotti (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - La farina di grillo si appresta ad arrivare sugli scaffali dei supermercati, ma gli italiani non sembrano pronti a questa innovazione gastronomica. Sebbene quasi uno su 5 (19%) si sia detto abbastanza informato sull'argomento, solo poco più di uno su 10 (il 15%) porterebbe a tavola cibi fatti con farina di grillo. Per almeno metà degli italiani, invece, è no assoluto a questo tipo di prodotti. I contrari si concentrano soprattutto al Sud. Inoltre, solo il 24% del campione è favorevole alla vendita e il 21% alla produzione di Alimenti contenenti farina di grillo. Questa la fotografia scattata da un'indagine flash dell'EngageMinds Hub, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Ladisi appresta ad arrivare sugli scaffali dei supermercati, ma glinon sembrano pronti a questa innovazione gastronomica. Sebbene quasi uno su 5 (19%) si sia detto abbastanza informato sull'argomento,più di uno su 10 (il 15%) porterebbe a tavola cibi fatti condi. Per almeno metà degli, invece, è no assoluto a questo tipo di. I contrari si concentrano soprattutto al Sud. Inoltre,il 24% del campione è favorevole alla vendita e il 21% alla produzione dicontenentidi. Questa la fotografia scattata da un'indagine flash dell'EngageMinds Hub, ...

