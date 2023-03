Aggredì padre e figlio, a Casoria fermato 34enne per tentato omicidio (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo a Casoria (Napoli) dai carabinieri della locale sezione operativa, con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Secondo la procura di Napoli Nord, che ha emesso il provvedimento, l’uomo sarebbe responsabile delle aggressioni ai danni di un uomo di 38 anni e del figlio, diciassettenne, avvenute il 26 marzo. Entrambe le vittime furono ricoverate nell’ospedale di Giugliano, l’uomo con molteplici ferite anche da taglio al petto, il figlio con una ferita alla testa. La duplice aggressione, secondo gli inquirenti, scaturì da una lite per futili motivi, avvenuta a Melito di Napoli nei pressi del rione di edilizia popolare 219. Il fermato, tra l’altro, aveva ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo a(Napoli) dai carabinieri della locale sezione operativa, con le accuse die lesioni personali aggravate. Secondo la procura di Napoli Nord, che ha emesso il provvedimento, l’uomo sarebbe responsabile delle aggressioni ai danni di un uomo di 38 anni e del, diciassettenne, avvenute il 26 marzo. Entrambe le vittime furono ricoverate nell’ospedale di Giugliano, l’uomo con molteplici ferite anche da taglio al petto, ilcon una ferita alla testa. La duplice aggressione, secondo gli inquirenti, scaturì da una lite per futili motivi, avvenuta a Melito di Napoli nei pressi del rione di edilizia popolare 219. Il, tra l’altro, aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GaspareCaj : Un giorno, avrò avuto 4/5 anni, il suo gallo gigante, un mostro enorme dal piumaggio bianco, con gli occhi, non in… - bizcommunityit : Accoltella il padre e l'amico, 21enne dell'Isola arrestato per tentato omicidio - AmoBergamo : #Bergamo Accoltella il padre e l'amico, 21enne dell'Isola arrestato per tentato omicidio -