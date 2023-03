Tribunale di Mosca convalida l’arresto del giornalista americano Evan Gershkovich (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Tribunale di Mosca convalida l’arresto del giornalista del Wall Street Journal fermato oggi, il reporter-accusato di spionaggio- si è dichiarato non colpevole. Mosca convalida arresto giornalista Il Tribunale di Lefortovo, a Mosca, convalida l’arresto del giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Il reporter era stato arrestato a Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildideldel Wall Street Journal fermato oggi, il reporter-accusato di spionaggio- si è dichiarato non colpevole.arrestoIldi Lefortovo, adeldel Wall Street Journal,. Il reporter era stato arrestato a Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio. ... TAG24.

