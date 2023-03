Vai agli ultimi Twett sull'argomento... coachDThomas84 : RT @dinamo_sassari: ????La Dinamo compie un’autentica impresa riuscendo a conquistare la semifinale di Coppa Italia, battendo in rimonta il G… - dinamo_sassari : ?????????????? ??????????????, ???? ?????????? ???? ???????????????????? ??Leggi la news: - dinamo_sassari : ????La Dinamo compie un’autentica impresa riuscendo a conquistare la semifinale di Coppa Italia, battendo in rimonta… - AceccKramer : @_cristiano73 madonna si accanisse contro l'inter sarebbe triplete con rimonta sul napoli storica - EItonMcCartney : Ma come si fa a parlare di rimonta storica ecc uno che parte ultimo sì ( p16 eh) ma alla prima curva è terzo ahaha -

... Sassarida - 16 e negli ultimi 5 minuti fa il break decisivo con i canestri decisivi di Gustavsson. 19 punti e 12 rimbalzi per Holmes, 14 punti e 10 rimbalzi per la svedese....Poteva essere una serataper Venezia che nel caso fosse arrivata una vittoria avrebbe potuto giocare la prima gara ... facendo presagire poche speranze diper Venezia. In quello che ...... nella ripresa poi il gol realizzato da Sodero non è bastato per completare la. Il Pisa chiude comunque a testa altissima questa avventura nellaCoppa Carnevale e dalla settimana ...

Rimonta storica, Women in semifinale Tiscali

L’Ifab ha riscritto le regole del calcio: prima di un calcio di rigore «il portiere dovrà rimanere sulla linea di porta senza toccare la traversa, i pali e la rete. E non dovrà comportarsi in modo da ...Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego a Miami. Il tennista torinese è stato sconfitto in rimonta dall'argentino, n. 31 al mondo, Francisco Cerundolo, con il punteggio di 3-6, 6- ...