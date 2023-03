**Pd: Schlein attacca governo su Pnrr e appalti, e su alleanze chiarisce 'solo su progetti'** (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Prima uscita da segretaria del Pd in una campagna elettorale per Elly Schlein oggi in Friuli Venezia Giulia. Due tappe, a Trieste e in serata a Udine, per sostenere il candidato presidente in Regione, Massimo Moretuzzo, e il candidato sindaco della città, Alberto Felice De Toni. Una tornata elettorale non semplice. "Qui il Pd - rivendica comunque Schlein- non parte da zero, ma si presenta con una coalizione compatta e articolata grazie alla credibilità del candidato". Un candidato sostenuto anche dai 5 Stelle. Un laboratorio per il resto d'Italia? Viene chiesto a Schlein e la segretaria la mette così: "Sono felice che attorno a Morettuzzo si sia costruita una coalizione ampia che prevede anche i 5 Stelle. Per noi le alleanze si costruiscono su un progetto e in questo caso un progetto per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - Prima uscita da segretaria del Pd in una campagna elettorale per Ellyoggi in Friuli Venezia Giulia. Due tappe, a Trieste e in serata a Udine, per sostenere il candidato presidente in Regione, Massimo Moretuzzo, e il candidato sindaco della città, Alberto Felice De Toni. Una tornata elettorale non semplice. "Qui il Pd - rivendica comunque- non parte da zero, ma si presenta con una coalizione compatta e articolata grazie alla credibilità del candidato". Un candidato sostenuto anche dai 5 Stelle. Un laboratorio per il resto d'Italia? Viene chiesto ae la segretaria la mette così: "Sono felice che attorno a Morettuzzo si sia costruita una coalizione ampia che prevede anche i 5 Stelle. Per noi lesi costruiscono su un progetto e in questo caso un progetto per il ...

