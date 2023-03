Oltre 70 Predators sabato a Verona per sostenere la Lube in Gara 4 (Di giovedì 30 marzo 2023) I Predators credono nell’impresa in Veneto. Nel weekend Oltre 70 tifosi biancorossi, 50 in pullman e più di 20 con i mezzi propri, raggiungeranno il Pala AGSM AIM di Verona per seguire Gara 4 dei Quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca. sabato, alle 20.30, la Cucine Lube Civitanova sfiderà i padroni di casa della WithU Verona per cercare di impattare la serie al meglio delle cinque partite. Al momento gli scaligeri hanno il naso avanti grazie alla vittoria dei primi due match, equilibratissimi nei singoli parziali, ma il terzo confronto, dominato in casa dai campioni d’Italia e con il pubblico molto partecipe, ha riacceso le speranze dell’ambiente cuciniero. In una fase così decisiva i supporter vogliono esserci per far sentire tutto il loro sostegno. Partenze pullman nella ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Icredono nell’impresa in Veneto. Nel weekend70 tifosi biancorossi, 50 in pullman e più di 20 con i mezzi propri, raggiungeranno il Pala AGSM AIM diper seguire Gara 4 dei Quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca., alle 20.30, la CucineCivitanova sfiderà i padroni di casa della WithUper cercare di impattare la serie al meglio delle cinque partite. Al momento gli scaligeri hanno il naso avanti grazie alla vittoria dei primi due match, equilibratissimi nei singoli parziali, ma il terzo confronto, dominato in casa dai campioni d’Italia e con il pubblico molto partecipe, ha riacceso le speranze dell’ambiente cuciniero. In una fase così decisiva i supporter vogliono esserci per far sentire tutto il loro sostegno. Partenze pullman nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabridal : #legavolley Oltre 70 Predators sabato a Verona per sostenere la Lube in Gara 4 - VolleyLube : ????Gara 4 a Verona, Predators presenti ??Molti tifosi della Lube sabato in Veneto ??Pullman: Macerata (h14), Civitano… -