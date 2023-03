Mamma si sfoga su Tiktok per i troppi compiti al figlio, querelata dagli insegnanti (Di giovedì 30 marzo 2023) Con un video su Tiktok aveva pesantemente accusato gli insegnanti di assegnare troppi compiti al figlio. Ora, la Mamma del bambino di Palermo è stata querelata dagli insegnanti. Aveva suscitato molte reazioni sui social il video pubblicato sulla piattaforma in cui la donna, riprendendo in sottofondo il figlio in lacrime, accusa i maestri di caricare eccessivamente gli alunni: “E’ normale - chiede la donna - che mio figlio si sveglia alle sei e mezzo del mattino e si ritrova il pomeriggio con 3-4 compiti da fare, senza poter fare sport…”. E aggiunge: “Non mi interessa se avete classi da 20 alunni, ve la dovete vedere voi. E’ questa la collaborazione casa-scuola? Fate schifo”. Il video è ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 marzo 2023) Con un video suaveva pesantemente accusato glidi assegnareal. Ora, ladel bambino di Palermo è stata. Aveva suscitato molte reazioni sui social il video pubblicato sulla piattaforma in cui la donna, riprendendo in sottofondo ilin lacrime, accusa i maestri di caricare eccessivamente gli alunni: “E’ normale - chiede la donna - che miosi sveglia alle sei e mezzo del mattino e si ritrova il pomeriggio con 3-4da fare, senza poter fare sport…”. E aggiunge: “Non mi interessa se avete classi da 20 alunni, ve la dovete vedere voi. E’ questa la collaborazione casa-scuola? Fate schifo”. Il video è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Mamma si sfoga su Tiktok per i troppi compiti al figlio, querelata dagli insegnanti - infoitinterno : Mamma si sfoga su TikTok per i compiti assegnati ai figli: “Fate schifo”. I prof la querelano - ImolaOggi : Mamma si sfoga su TikTok per troppi compiti al figlio, insegnanti la denunciano 'ma non vogliamo spillare soldi a n… - mepinkair : RT @blogsicilia: ?? Si sfoga per i troppi compiti, mamma tiktoker querelata dagli insegnanti ?? - blogsicilia : ?? Si sfoga per i troppi compiti, mamma tiktoker querelata dagli insegnanti ?? -