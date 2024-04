Spazio - culla per i mattoni della vita | svelata l’origine degli amminoacidi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ibase, gli, potrebbero esseri formarsi più facilmente nell’ambiente spaziale che sulla Terra primordiale. A scoprirlo è stato lo studio pubblicato su Science Advances sotto la guida di Serge A. Krasnokutski dell’Università di Jane, in Germania, che suggerisce che queste molecole siano arrivate sul pianeta trasportate da asteroidi e comete. La comparsasulla Terra è uno dei grandi misteri che la scienza tenta da indagare da sempre e secondo le attuali teorie la, in forme molto elementari, sarebbe emersa in una sorta di zuppa primordiale ricca di molecole organiche complesse. Tra questi ingredienti dovevano esserci anche gli, le molecole che tutti i viventi usano come componenti base delle ...