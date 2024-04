Addio al nubilato in barca finisce in rissa | parenti della sposa aggrediscono lo skipper

(Di venerdì 26 aprile 2024) Per la zia e le due cugineè stato richiesto il rinvio a giudizio. Sono accusate di rapina, estorsioni e lesioni: si sono rifiutate di pagare loe lo hanno minacciato intimandogli di non denunciare.

