(Di venerdì 26 aprile 2024) Sergei Mingazov è finito in manette con l'accusa di aver diffuso notizie false sull'esercito. Rischia dai cinque ai dieci anni di carcere. Dall'inizio della guerra, 132 persone sono già state condannate per questo reato

(Adnkronos) – Il giornalista di Forbes Russia Sergei Mingazov è stato arrestato nella città russa di Khabarovsk per aver rilanciato su Telegram un post sugli abusi commessi a Bucha dalle forze russe, quindi con l'accusa di aver diffuso notizie false sulle forze militari, con le aggravanti ... Continua a leggere>>

Il giornalista di Forbes , Serghei Mingazov, è stato arrestato in Russia per “diffusione di false notizie sulle forze armate”. Lo riferiscono le testate Rbk e Meduza citando il suo avvocato. Il legale, Konstantin Bubon, ha riferito su Facebook che Mingazov, giornalista dell’edizione russa di ... Continua a leggere>>

Serghei Mingazov, giornalista russo di Forbes , è stato arrestato a Khabarovsk, città dell'estremo oriente della Russia , con l'accusa di aver diffuso "fake news" in merito al massacro di Bucha .Continua a leggere Continua a leggere>>

“Arrestato in Russia un giornalista di forbes: è accusato di aver diffuso un post sulle fosse comuni a Bucha” - I missili a lungo raggio Atacms inviati dagli Usa a Kiev. L’esercito Uk: “Saranno usati per colpire la Russia”. Polonia e Lituania rimpatriano ucraini da arruolare ...

Continua a leggere>>

giornalista di forbes arrestato in Russia: ha condiviso un articolo su Bucha - Il giornalista al momento si trova in un centro di detenzione temporaneo e, entro le prossime 24 ore, i giudici dovranno decidere se formalizzare o meno l’arresto. L’articolo del codice penale sulle ...

Continua a leggere>>

“False notizie sulle forze armate”, arrestato in Russia un giornalista di forbes - Il giornalista di forbes, Serghei Mingazov, è stato arrestato in Russia per “diffusione di false notizie sulle forze armate”. Lo riferiscono le testate Rbk e Meduza citando il suo avvocato. Il cronist ...

Continua a leggere>>