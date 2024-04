Pietro Fanelli si è ritirato da L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 aprile 2024) Terzo ritiro adeiin 18 giorni di sopravvivenza: questa volta a fare il suo sacco e lasciare per sempre l’Honduras è stato, ex volto di Summer Job di Netflix qua spacciato per un poeta. “Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine, vi chiedo scusa se ho detto qualcosa che vi ha ferito. Per me è un saluto perché vivo questa esperienza secondo la mia interiorità“.ha deciso di ritirasi e saluta per l’ultima volta i suoi compagni! #Isola pic.twitter.com/Vf0wfWt9VU —dei(@IsolaDei) April 26, 2024questa settimana era al televoto insieme a Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady ...