Crosetto impallina Vannacci e Salvini

Alla fine vincono tutti secondo Guido Crosetto: “Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l’esercito“. Il ministro della Difesa commenta così, per nulla sorpreso, l’annuncio ufficiale di Matteo Salvini della candidatura, in tutte le circoscrizioni, del generale Roberto Vannacci ...

Continua a leggere>>

Il ministro della Difesa e la corsa per Bruxelles del generale sospeso per 11 mesi dopo le «farneticazioni» nel libro Il mondo al contrario: «Una scelta win-win. Per lui, per la Lega e per l’esercito»

Continua a leggere>>