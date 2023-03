Luca Onestini torna sui social con un messaggio criptico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questo incontro. ???? Il legame fortissimo tra Luca e Gianmarco Onestini. #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è... LUCA ONESTINI! - momi98376112 : RT @vnconsciovs: “Ricorda che le persone più felici non sono quelle che hanno di più ma quelle che danno di più.” -Luca Onestini - Manuela28165933 : RT @EderaParrella: Nikita ha nominato Onestini una o due volte, poi mai più, manco ieri CHE HA PREFERITO NOMINARE ALBERTO CHE L'AVEVA PURE… - ela88795088 : @ajh33316543 @baba04x Vedrai che tavassi appena esce farà l amicone di forum , li l unico ad avere personalità sign… -

... tra cui quella proprio di Antonella Fiordelisi e più recentementeChe non vuol dire, poi, partire già battuti, perché tutto è possibile, come ha dimostrato l'inaspettata eliminazione di, dato tra i finalisti sicuri. Indice dei contenuti Ecco come ...... la quale non ha reagito bene nel momento in cui ha saputo che Nikita Pelizon è arrivata in finale eliminando. Difatti il giovane fratello di Guendalina Tavassi , in un momento di ira, ...

"Grande Fratello Vip", Nikita Pelizon in lacrime per Luca Onestini TGCOM

Nikita Pelizon non riesce proprio a farsene una ragione e a dimenticare Luca Onestini, nonostante il loro rapporto non sia stato idilliaco per gran parte della permanenza all'interno della casa di ...Il motivo Sembrerebbe che la gieffina abbia deciso di indossare un accessorio appartenete all’influencer ed ex concorrente Luca Onestini. Non c’è voluto molto prima che partissero diverse ...