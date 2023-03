Le serie tv da non perdere ad aprile 2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli adattamenti librari la fanno da padrone in questo aprile seriale, che spazia tra i generi con una particolare attenzione al dramma (e un rifacimento seriale d’autore). Succession 4 (Sky Atlantic e Now, 3 aprile) Torna, attesissima, la quarta e ultima stagione della super premiata (e meritevole) serie HBO sulla famiglia di magnati delle telecomunicazioni. Ancora una volta alla base del conflitto stagionale troviamo le lotte interne alla famiglia per detenere il potere (e il possesso) della Waystar Royco. Da un lato il patriarca – Logan Roy – dall’altro i tre figli alleati per anteporsi alle volontà del padre. In quest’ultimo capitolo della saga c’è la possibile vendita dell’azienda al visionario taycoon delle nuove tecnologie Lucas Matsson. Un dramma shakespeariano di altissima qualità in ogni sua parte, che è insieme ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 marzo 2023) Gli adattamenti librari la fanno da padrone in questoseriale, che spazia tra i generi con una particolare attenzione al dramma (e un rifacimento seriale d’autore). Succession 4 (Sky Atlantic e Now, 3) Torna, attesissima, la quarta e ultima stagione della super premiata (e meritevole)HBO sulla famiglia di magnati delle telecomunicazioni. Ancora una volta alla base del conflitto stagionale troviamo le lotte interne alla famiglia per detenere il potere (e il possesso) della Waystar Royco. Da un lato il patriarca – Logan Roy – dall’altro i tre figli alleati per anteporsi alle volontà del padre. In quest’ultimo capitolo della saga c’è la possibile vendita dell’azienda al visionario taycoon delle nuove tecnologie Lucas Matsson. Un dramma shakespeariano di altissima qualità in ogni sua parte, che è insieme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Mentre la #Gazzetta continua con le fiabe per neonati, il #Corsport si ricorda di avere lettori maggiorenni e rivel… - DarioNardella : Firenze è pronta a riprendere la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali che vivono e risiedono nel nostro… - ZZiliani : Non è giusto. Se questi club hanno sbagliato devono pagare oggi e #Cremonese e #Verona (o chi per essi) hanno il di… - maurizcont : RT @liliaragnar: Della serie io so io e voi non siete un ca...altro sonoro ceffone ai suoi elettori stolti - Donaldduckrome : @GiorgioaSnaide7 @LucioMalan „Non puoi obbligare nessuno a seguirti“ ma ti senti? Io non vengo a dire cosa devi far… -