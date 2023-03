“La scuola è laica, la benedizione non è una pratica da fare in classe”. Il preside dice stop, il parroco: “Mai successo” (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Dirigente Scolastico di un istituto comprensivo della provincia di Modena, così come segnala il Resto del Carlino, ha recentemente vietato al parroco di impartire la benedizione pasquale agli studenti di elementari e medie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Dirigente Scolastico di un istituto comprensivo della provincia di Modena, così come segnala il Resto del Carlino, ha recentemente vietato aldi impartire lapasquale agli studenti di elementari e medie. L'articolo .

