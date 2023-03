Juventus-Verona quando si gioca? Programma, orario d’inizio, tv, probabili formazioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Juventus-Verona chiuderà il sabato della 28ma giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino il calcio di inizio del match – che sarà trasmesso sia su DAZN che su Sky – è fissato alle 20.45. Per la squadra di Massimiliano Allegri arriva un’altra sfida contro una formazione in lotta per la salvezza dopo aver battuto la Sampdoria nel penultimo turno di campionato prima di piegare 1-0 l’Inter alla vigilia della sosta per le Nazionali. Proprio la Samp ha invece battuto il Verona nello scontro diretto dell’ultima giornata di Serie A, con i gialloblù che non vincono da 5 turni e che sono lontani 5 punti dallo Spezia quartultimo. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Allegri è alle prese con il probabile forfait di Kostic, tornato acciaccato dagli impegni con la Serbia, per ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)chiuderà il sabato della 28ma giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino il calcio di inizio del match – che sarà trasmesso sia su DAZN che su Sky – è fissato alle 20.45. Per la squadra di Massimiliano Allegri arriva un’altra sfida contro una formazione in lotta per la salvezza dopo aver battuto la Sampdoria nel penultimo turno di campionato prima di piegare 1-0 l’Inter alla vigilia della sosta per le Nazionali. Proprio la Samp ha invece battuto ilnello scontro diretto dell’ultima giornata di Serie A, con i gialloblù che non vincono da 5 turni e che sono lontani 5 punti dallo Spezia quartultimo. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Allegri è alle prese con il probabile forfait di Kostic, tornato acciaccato dagli impegni con la Serbia, per ...

