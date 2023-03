Juventus, esami positivi per Pogba: ma il rientro non è vicino (Di giovedì 30 marzo 2023) Paulo Pogba si è sottoposto auest’oggi a nuovi accertamenti: come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’esito per il centrocampista bianconero è stato positivo anche se l’ottimismo deve rimanere cauto. Il rientro del francese infatti non sembra comunque imminente. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Paulosi è sottoposto auest’oggi a nuovi accertamenti: come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’esito per il centrocampista bianconero è stato positivo anche se l’ottimismo deve rimanere cauto. Ildel francese infatti non sembra comunque imminente. SportFace.

