Ita, oggi l'incontro tra il capo di Lufthansa e Giorgetti (Di giovedì 30 marzo 2023) - Tra meno di un mese scadono i termini della trattativa per l'acquisto, da parte del vettore tedesco, di una quota rilevante della compagnia di bandiera italiana per 300 milioni. Il tesoro rimarrebbe ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 marzo 2023) - Tra meno di un mese scadono i termini della trattativa per l'acquisto, da parte del vettore tedesco, di una quota rilevante della compagnia di bandiera italiana per 300 milioni. Il tesoro rimarrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EdoCampa : RT @egeaonline: Uno stato di non-pace permanente, la nuova “guerra fredda” tra #Usa e #Cina, gli sconvolgimenti legati a cambiamento climat… - europaverde_it : RT @EleonoraEvi: Oggi @Greenpeace_ITA ha pubblicato nuovo report che fotografa una situazione inaccettabile: I voli dei #jetprivati in Ital… - Conaners91 : @offclASTRO ITA: papà mio~~ buon compleanno!!!! Tanti auguri e~~ guarda la mia foto giovanile e fighting per le ri… - AbbruzziSimone : RT @EleonoraEvi: Oggi @Greenpeace_ITA ha pubblicato nuovo report che fotografa una situazione inaccettabile: I voli dei #jetprivati in Ital… - EleonoraEvi : Oggi @Greenpeace_ITA ha pubblicato nuovo report che fotografa una situazione inaccettabile: I voli dei #jetprivati… -