Inter-Bastoni | si tratta per il rinnovo | balla un milione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Agente #Bastoni: “Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano… - MCriscitiello : Come scriviamo su - marifcinter : #Bastoni vuole legarsi all'Inter, la richiesta dell'agente è molto alta: circa 7 mln. Sarebbe un ingaggio top, l'In… - CalcioNews24 : Le ultime su #Bastoni ?? - Ftbnews24 : #Inter, Inzaghi perde Calhanoglu: Bastoni a un passo dal rinnovo #Inter, Alessandro Bastoni, Calhanoglu, Simone Inz… -

Non c'è invece ancora intesa tra l'e Alessandro, con l'agente del difensore che ieri era nella sede nerazzurra per discutere con Marotta. Anche all'estero tiene banco il prolungamento ..., si tratta": tiene banco all'il futuro del difensore, la differenza è un milione. Il Corriere dello Sport apre con le inchieste giudiziarie: "Juve, sono guai". Un processo senza fine, ...Commenta per primo Alessandroe l', prove d'intesa. Il centrale nerazzurro sta trattando il rinnovo con Beppe Marotta. Secondo Sky, l'accordo può essere trovato a 6 milioni più bonus.

Nella puntata odierna focus sul rinnovo di Alessandro Bastoni. GOOD MORNING INTERFANS – Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in video. In casa ...Per farlo, si passa anche dai prolungamenti di contratto di due elementi chiave per Pioli e Inzaghi: Olivier Inter, il punto su Bastoni Attorno all’ora di pranzo, è andato in scena nella sede ...