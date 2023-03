Giusy Buscemi: Ecco Chi È Il Marito Famoso! (Di giovedì 30 marzo 2023) Giusy Buscemi è la protagonista della settjma stagione di Un Passo dal Cielo. L’attrice è felicemente sposata da qualche anno con un altro volto noto. Ecco di chi si tratta… Un Passo dal Cielo sta per tornare con la sua settima stagione e, al centro di tutte le trame, stavolta ci sarà Manuela Nappi. Quest’ultima è interpretata da Giusy Buscemi, un’attrice molto apprezzata dal pubblico delle fiction Rai e non solo. Giusy ha un Marito altrettanto noto dal pubblico, ma in pochi sanno di chi si tratti esattamente. Giusy Buscemi: chi è il Marito Jan Michelini! Giusy Buscemi è un’attrice ormai molto amata dal pubblico della Rai e non solo. Dopo aver vinto Miss Italia nel 2012, la ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 30 marzo 2023)è la protagonista della settjma stagione di Un Passo dal Cielo. L’attrice è felicemente sposata da qualche anno con un altro volto noto.di chi si tratta… Un Passo dal Cielo sta per tornare con la sua settima stagione e, al centro di tutte le trame, stavolta ci sarà Manuela Nappi. Quest’ultima è interpretata da, un’attrice molto apprezzata dal pubblico delle fiction Rai e non solo.ha unaltrettanto noto dal pubblico, ma in pochi sanno di chi si tratti esattamente.: chi è ilJan Michelini!è un’attrice ormai molto amata dal pubblico della Rai e non solo. Dopo aver vinto Miss Italia nel 2012, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UgoBaroni : RT @passodalcielo7: Aspettando domani sera per vedere i nuovi episodi di #UnPassoDalCielo7, vi lasciamo un'inedita ed intensa chiacchierata… - UgoBaroni : RT @passodalcielo7: Aspettando domani sera per vedere i nuovi episodi di #UnPassoDalCielo7, vi lasciamo un'inedita ed intensa chiacchierata… - infoitcultura : Un Passo dal Cielo 7: Anticipazioni sulla Prima Puntata di Stasera della Fiction con Giusy Buscemi - UgoBaroni : RT @passodalcielo7: Aspettando domani sera per vedere i nuovi episodi di #UnPassoDalCielo7, vi lasciamo un'inedita ed intensa chiacchierata… - UgoBaroni : RT @passodalcielo7: Aspettando domani sera per vedere i nuovi episodi di #UnPassoDalCielo7, vi lasciamo un'inedita ed intensa chiacchierata… -