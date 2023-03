Fotografati allo stadio durante la seduta del consiglio comunale | bufera su due consiglieri leghisti a Bolzano

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 marzo 2023)nonostante risultassero presenti a una riunione delsui dueKurt Pancheri e Roberto Selle, accusati di aver incassato il gettone di presenza mentre stavano alla Sparkasse Arena.ladi martedì sera, Pancheri ha lasciato la videocamera con cui era in collegamento a inquadrare un lampadario mentre Selle si è direttamente collegato con i cori degli ultras in sottofondo. “Se uno se ne va non possiamo farci nulla”, ha commentato il presidente delStefan Konder, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera. “Ho segnalato al presidente che un consigliere aveva ...