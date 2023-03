Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - putino : Aspettavate una escalation? Ecco questa è una escalation. L'FSB ha annunciato la detenzione a Ekaterinburg di Evan… - martaottaviani : Leggo i pezzi di Evan Gershkovich da anni. È un collega serio, preparato, rigoroso. Solo una dittatura criminale pu… - ilprogressivo : RT @jacopo_iacoboni: L'Fsb ha arrestato a Ekaterinburg il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich. Mosca inventa un'accusa… - Enric0Chessa : Russia, arrestato il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich: 'È una spia americana'. Il giornale:… -

L'intelligence russa accusa il giornalistadi raccogliere informazioni per il governo Usa riguardo a un complesso militare - industriale nella città di Ekaterinburg. Questa sarebbe la motivazione dell'arresto avvenuto questa ...Roma, 30 mar. Un giornalista del Wall Street Journal,, e' stato arrestato in Russia con laccusa di spionaggio. Lo riportano diverse agenzie tra cui Reuters e Afp. Il corrispondente e' stato arrestato a Ekaterinburg ha riferito il ...Si tratta di, fermato pochi minuti fa a Ekaterinburg, così come ha riferito l'agenzia Interfax citando fonti dei servizi d'intelligence interni Fsb. Secondo gli 007 russi, ...

Evan Gershkovich, reporter del Wall Street Journal arrestato in Russia: accusato di spionaggio. Ecco chi è ilmessaggero.it

La guerra in Ucraina giunge al 400esimo giorno ancora nel segno dei bombardamenti. Un giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, 32 anni, è stato arrestato a Ekaterinburg, in ...Evan Gershkovich, giornalista americano del Wall Street Journal, è stato arrestato in Russia, a Ekaterinburg. Lo riferisce Interfax, citando un comunicato dei ...