Crosetto: “Serve strategia comune, problemi mondiali non si possono più affrontare da soli” (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il tema di oggi è importantissimo, sono contento di iniziare un lunghissimo confronto. I problemi che abbiamo davanti non si possono più affrontare individualmente, le nazioni sono diventate troppo piccole per affrontare i problemi che il mondo ci propone in questa epoca. L’Ucraina è solo uno degli esempi, vorrei fosse l’unico”. Lo ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto nella sala della Protomoteca in Campidoglio nell’ambito del foro di dialogo Italia-Spagna alla sua 19esima edizione e coordinata dall’ex segretario del Pd Enrico Letta. “Ma le questioni riguardano l’Iran, la Cina, l’Africa, l’evoluzione del Mediterraneo. Una delle cose su cui ci siamo trovati d’accordo oggi, quasi tutto, è la necessità di agire insieme per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il tema di oggi è importantissimo, sono contento di iniziare un lunghissimo confronto. Iche abbiamo davanti non sipiùindividualmente, le nazioni sono diventate troppo piccole perche il mondo ci propone in questa epoca. L’Ucraina è solo uno degli esempi, vorrei fosse l’unico”. Lo ha detto il Ministro della Difesa Guido, intervenuto nella sala della Protomoteca in Campidoglio nell’ambito del foro di dialogo Italia-Spagna alla sua 19esima edizione e coordinata dall’ex segretario del Pd Enrico Letta. “Ma le questioni riguardano l’Iran, la Cina, l’Africa, l’evoluzione del Mediterraneo. Una delle cose su cui ci siamo trovati d’accordo oggi, quasi tutto, è la necessità di agire insieme per ...

