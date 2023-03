Convalidato l’arresto del giornalista Gershkovich Contatti fra Usa e Russia

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il Tribunale Lefortovo di Mosca hadeldel Wall Street Journal, Evan, accusato di spionaggio che, a questo punto, sarà rinchiuso nel carcere di Lefortovo. È il sito indipendente di notizie Mediazona a rivelare l’evoluzione della vicenda che sta creando frizione fra Usa eprecisando cheresterà agli arresti fino al 29 maggio. Dal canto suo, rivela la Tass, si è dichiarato non colpevole durante l’udienza in tribunale a Mosca che ha portato alla convalida del suo arresto. L’udienza si è svolta a porte chiuse. Un’unità speciale della polizia è entrata in tribunale, chiedendo ai giornalisti di lasciare l’aula dove si doveva tenere l’udienza. “E’ inaccettabile che il governo russo prenda di mira ...