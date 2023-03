Codice Appalti, la Lega a Busia: «Frasi molto gravi, non può guidare l'Anac». Aveva criticato il nuovo Codice Salvini (Di giovedì 30 marzo 2023) «gravi, inqualificabili e disinformate dichiarazioni del presidente Busia sul Codice Salvini: se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 marzo 2023) «, inqualificabili e disinformate dichiarazioni del presidentesul: se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaVasto : Sul nuovo codice appalti siamo tornati indietro 30 anni. Largo alle Mafie.... e tanti saluti agli imprenditori ones… - matteosalvinimi : ? Dalle parole ai fatti. Come promesso, APPROVATO in Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti. Meno bur… - fattoquotidiano : Codice appalti, il regalo del governo: via libera agli imprenditori indagati o rinviati a giudizio. E grazie a Cart… - mamelettrico : Codice appalti, Lega contro il presidente Anac: «Busia non può guidare l’Autorità» - claudiodamico72 : Via libera al codice appalti: niente gara per il 98,3% dei lavori pubblici. #CORLEONE FESTEGGIA & RINGRAZIA !!! ?????? -