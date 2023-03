ADL incontrerà Di Lorenzo per parlare del premio Scudetto. Sarà un maxi-regalo! (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Mattino – Aurelio De Laurentiis si prepara al grande finale di stagione, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Mattino – Aurelio De Laurentiis si prepara al grande finale di stagione, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliCapitale : RT @capuanogio: #ADL incontrerà capitan #DiLorenzo per annunciare il premio scudetto fin qui non trattato per scaramanzia. A giugno il rinn… - LucaDColella : RT @capuanogio: #ADL incontrerà capitan #DiLorenzo per annunciare il premio scudetto fin qui non trattato per scaramanzia. A giugno il rinn… - Diego31883 : RT @capuanogio: #ADL incontrerà capitan #DiLorenzo per annunciare il premio scudetto fin qui non trattato per scaramanzia. A giugno il rinn… - gianmilan76 : RT @capuanogio: #ADL incontrerà capitan #DiLorenzo per annunciare il premio scudetto fin qui non trattato per scaramanzia. A giugno il rinn… - LuigiLiccardo6 : RT @capuanogio: #ADL incontrerà capitan #DiLorenzo per annunciare il premio scudetto fin qui non trattato per scaramanzia. A giugno il rinn… -