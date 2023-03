Abramovich-Chelsea, clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: “Finanziava un altro club contemporaneamente” (Di giovedì 30 marzo 2023) Notizia shock dall’Inghilterra. Il “Guardian” ha svelato alcuni documenti che riguardano le azioni finanziarie di Roman Abramovich dal 2010 al 2016. Secondo il noto quotidiano inglese l’ex presidente del Chelsea sarebbe stato proprietario di un’altra squadra nei sei anni riportati sopra: il Vitesse Arnhem, formazione di Eredivisie. Dalle carte si desume come Abramovich abbia investito una cifra pari a 117 milioni sul club olandese, girando in prestito dal Chelsea giocatori come Matic e Mount. In realtà tale indiscrezione conferma solo quanto era già stato intuito nel corso degli anni riguardo alla gestione del Vitesse. Abramovich Vitesse Chelsea Abramovich proprietario del Vitesse, The Guardian svela: ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 marzo 2023) Notizia shock. Il “Guardian” ha svelato alcuni documenti che riguardano le azioni finanziarie di Romandal 2010 al 2016. Secondo il noto quotidiano inglese l’ex presidente delsarebbe stato proprietario di un’altra squadra nei sei anni riportati sopra: il Vitesse Arnhem, formazione di Eredivisie. Dalle carte si desume comeabbia investito una cifra pari a 117 milioni sulolandese, girando in prestito dalgiocatori come Matic e Mount. In realtà taleconferma solo quanto era già stato intuito nel corso degli anni riguardo alla gestione del Vitesse.Vitesseproprietario del Vitesse, The Guardian svela: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caremani : RT @pallonatefaccia: Roman #Abramovich possedeva segretamente un club olandese, il #Vitesse: dopo anni di ipotesi mai provate, ieri sono st… - BrunaGueze : RT @pallonatefaccia: Roman #Abramovich possedeva segretamente un club olandese, il #Vitesse: dopo anni di ipotesi mai provate, ieri sono st… - EliaMirko : RT @dayfootball1981: #Chelsea #PremierLeague #Abramovich Ed ecco qui un altro caso che potrebbe esplodere molto presto in UK. In pratica,… - Francalidia4 : RT @dayfootball1981: #Chelsea #PremierLeague #Abramovich Ed ecco qui un altro caso che potrebbe esplodere molto presto in UK. In pratica,… - eldavide77_2 : RT @dayfootball1981: #Chelsea #PremierLeague #Abramovich Ed ecco qui un altro caso che potrebbe esplodere molto presto in UK. In pratica,… -