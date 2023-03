“Uomini e Donne si ferma”. Mediaset, la decisione ufficiale sul programma di Maria De Filippi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Uomini e Donne e Maria De Filippi, la decisione sul programma arriva da Mediaset. Sono giorni molto complessi questi per il programma che solo pochi giorni fa ha dovuto far fronte allo scandalo scoppiato intorno alla dama Desdemona. Una situazione assurda che aveva portato anche a delle querele come spiegava proprio lei. “Ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate”. “E della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato. La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)De, lasularriva da. Sono giorni molto complessi questi per ilche solo pochi giorni fa ha dovuto far fronte allo scandalo scoppiato intorno alla dama Desdemona. Una situazione assurda che aveva portato anche a delle querele come spiegava proprio lei. “Ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate”. “E della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato. La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”. Un ...

