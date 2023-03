Terremoto in Molise, altre scosse nella notte. Scuole chiuse in molti Comuni (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prosegue lo sciame sismico in Molise, dopo la scossa di magnitudo 4.6 che ha provocato tanto spavento, ma nessun danno, nella tarda serata di martedì. altre 10 scosse di assestamento sono state avvertite dai sismografi nel corso della notte. Fortunatamente, sono state tutte di lieve entità e solo tre hanno superato la magnitudo 2: all'1.33 (2),alle 6-43 (2.6) e alle 6.54 (2.4). Verifiche in corso per tutta la nottenella notte sono proseguite le verifiche nella zona dell'epicentro per verificare eventuali danni, riscontrati al momento solo qualche crepa e qualche calcinaccio caduto. Sempre nella notte, decine di interventi dei Vigili del fuoco si sono resi necessari soprattutto per persone rimaste fuori ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prosegue lo sciame sismico in, dopo la scossa di magnitudo 4.6 che ha provocato tanto spavento, ma nessun danno,tarda serata di martedì.10di assestamento sono state avvertite dai sismografi nel corso della. Fortunatamente, sono state tutte di lieve entità e solo tre hanno superato la magnitudo 2: all'1.33 (2),alle 6-43 (2.6) e alle 6.54 (2.4). Verifiche in corso per tutta lasono proseguite le verifichezona dell'epicentro per verificare eventuali danni, riscontrati al momento solo qualche crepa e qualche calcinaccio caduto. Sempre, decine di interventi dei Vigili del fuoco si sono resi necessari soprattutto per persone rimaste fuori ...

