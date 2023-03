SASSUOLO-JUVENTUS | informazioni relative alla prevendita

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità: online su ticket.calcio.it presso lo Store Ufficiale delCalcio durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio, ad eccezione di giovedì 6 aprile, quando sarà aperto fino alle 19.00) presso i punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) presso i botteghini del Mapei Stadium in occasione didalle ore 16.30 Si comunica che non è possibile acquistare i biglietti di tribuna Nord presso lo Store delCalcio.Calcio ricorda inoltre che l’acquisto di biglietti in Tribuna Sud è esclusivamente riservato ai possessori di...