Reddito cittadinanza, la stretta funziona: ciao ciao sussidio (Di mercoledì 29 marzo 2023) La stretta al Reddito di cittadinanza decretata dall’ultima Manovra funziona. Eccome. Con buona pace di chi, non senza una buona dose d’ipocrisia, l’ha a lungo criticata. E di chi continua a farlo. Ed anche di chi, nel disperato ma pressoché inutile tentativo di delegittimare ancora una volta il governo, parla, udite udite, di “destra che spaventa gli italiani”. Il tutto, pur di non ammettere che i correttivi apportati al provvedimento dall’esecutivo di centrodestra risultano essere efficaci e mostrare i primi incoraggianti segnali. Ma d’altronde, si sa, l’onestà intellettuale è cosa assai rara oggigiorno in politica. Soprattutto da parte di una certa politica, dalla quale c’è veramente ben poco da aspettarsi. E di cui meravigliarsi. Ma i numeri, e anche questo si sa (o perlomeno dovrebbe sapersi), lasciano poco spazio ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Laaldidecretata dall’ultima Manovra. Eccome. Con buona pace di chi, non senza una buona dose d’ipocrisia, l’ha a lungo criticata. E di chi continua a farlo. Ed anche di chi, nel disperato ma pressoché inutile tentativo di delegittimare ancora una volta il governo, parla, udite udite, di “destra che spaventa gli italiani”. Il tutto, pur di non ammettere che i correttivi apportati al provvedimento dall’esecutivo di centrodestra risultano essere efficaci e mostrare i primi incoraggianti segnali. Ma d’altronde, si sa, l’onestà intellettuale è cosa assai rara oggigiorno in politica. Soprattutto da parte di una certa politica, dalla quale c’è veramente ben poco da aspettarsi. E di cui meravigliarsi. Ma i numeri, e anche questo si sa (o perlomeno dovrebbe sapersi), lasciano poco spazio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Boccia tiene a precisarci che non vuole allearsi con Renzi e Calenda perché sono diversi dal pd. Cioè vogliono le r… - FratellidItalia : ?? La stretta sul Reddito di Cittadinanza voluta dal #GovernoMeloni sta portando i suoi frutti, con una diminuzione… - matteorenzi : Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali… - cavallo19273904 : RT @anubi_matt: I parlamentari più assenteisti? ?? Marta Fascina. 1,7% ?? Silvio Berlusconi 0,55% ?? Umberto Bossi 0,38% In pratica sono an… - jgicierre : RT @anubi_matt: I parlamentari più assenteisti? ?? Marta Fascina. 1,7% ?? Silvio Berlusconi 0,55% ?? Umberto Bossi 0,38% In pratica sono an… -