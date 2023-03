“Prima viene la notizia, poi, tutto il resto: la verità dietro al lavoro d’inchiesta” (Di mercoledì 29 marzo 2023) C’è solo una cosa che è più ostinata dei fatti: il giornalista d’inchiesta che non si accontenta di come ci vengono raccontati. E comincia a fare domande, a scavare, a raccogliere e mettere in fila elementi che portano a una verità differente da quella ufficiale. Una verità, a volte, scomoda e che, se svelata, può InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 29 marzo 2023) C’è solo una cosa che è più ostinata dei fatti: il giornalistache non si accontenta di come ci vengono raccontati. E comincia a fare domande, a scavare, a raccogliere e mettere in fila elementi che portano a unadifferente da quella ufficiale. Una, a volte, scomoda e che, se svelata, può InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Lo scrittore israeliano Etgar Keret alla Stampa: «#Netanyahu vuole giocare senza arbitro né regole e con una squadr… - trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - borghi_claudio : Prima di tutte e tre queste cose viene la fine del mandato come commissario europeo... - montsemmulet : RT @robertocuillo: Arrestata poco fa' a Barcellona l'eurodeputata catalana Clara Ponsati...prima volta in UE che un deputato europeo protet… - CasasCasafont : RT @robertocuillo: Arrestata poco fa' a Barcellona l'eurodeputata catalana Clara Ponsati...prima volta in UE che un deputato europeo protet… -