Pinamonti: 'Nazionale? Chiedete a chi non crede negli attaccanti italiani' (Di mercoledì 29 marzo 2023) A margine dell'evento di beneficenza "Amico dei Bambini... Un Esempio per loro", l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) A margine dell'evento di beneficenza "Amico dei Bambini... Un Esempio per loro", l'attaccante del Sassuolo Andrea,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pinamonti: 'Nazionale? Chiedete a chi non crede negli attaccanti italiani': A margine dell'evento di beneficenza 'A… - cmdotcom : #Pinamonti: '#Nazionale? Chiedete a chi non crede negli attaccanti italiani' - SimoneTogna : #Pinamonti: “Se mi dà fastidio che vengano convocati in Nazionale gli oriundi? Sì, se miri alla Nazionale è ovvio c… - grostein : BoboTV. Pafundi che non gioca all’Udinese: Mancini un genio che lo convoca I nazionale. Pinamonti che non gioca al… - MaurizioSposaro : @gippu1 È pure il più scarso nella storia della Nazionale. Zaccagni Pinamonti Petagna Kean -