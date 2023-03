Pavarese: "Il Napoli è superiore al Milan in ogni reparto, in Champions.." (Di mercoledì 29 marzo 2023) Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, queste le sue parole: Un pensiero sulla scomparsa di Carmine Tascone “Una bruttissima notizia. È stato un maestro di calcio, e di sport. Un uomo dal cuore grande. Era un amico a cui ero molto legato, un pezzo del mio cuore. Il mio pensiero va alla famiglia”. Giudizio sulla questione degli oriundi in Nazionale? “Abbiamo vinto un Mondiale con Camoranesi, ed in passato ci sono stati oriundi di assoluta qualità. Il problema, dunque, più che degli oriundi, è dell’inefficienza della Federazione nel dare regole certe sullo sviluppo dei giovani italiani, oltre che dei settori giovanili dei vari club. Il 90% dei calciatori dei vivai di molte squadre sono stranieri, di cosa vogliamo parlare? L’unica lega che impone l’impiego di giovani è la Serie D. ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Gigi, ex direttore sportivo del, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, queste le sue parole: Un pensiero sulla scomparsa di Carmine Tascone “Una bruttissima notizia. È stato un maestro di calcio, e di sport. Un uomo dal cuore grande. Era un amico a cui ero molto legato, un pezzo del mio cuore. Il mio pensiero va alla famiglia”. Giudizio sulla questione degli oriundi in Nazionale? “Abbiamo vinto un Mondiale con Camoranesi, ed in passato ci sono stati oriundi di assoluta qualità. Il problema, dunque, più che degli oriundi, è dell’inefficienza della Federazione nel dare regole certe sullo sviluppo dei giovani italiani, oltre che dei settori giovanili dei vari club. Il 90% dei calciatori dei vivai di molte squadre sono stranieri, di cosa vogliamo parlare? L’unica lega che impone l’impiego di giovani è la Serie D. ...

