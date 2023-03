Napoli, Ostigard: "Kvara è forte, è una stagione fantastica, vogliamo dare tanta gioia ai tifosi" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Leo Ostigard, difensore del Napoli e della nazionale Norvegese, ha parlato a CalcioNapoli24 al termine della gara contro la Georgia, ecco le sue parole: Avete giocato un grande primo tempo, cosa puoi dirci di questa partita? "Abbiamo avute buone chance nel primo tempo, dovevamo segnare più di quanto fatto. E' stato questo il problema oggi". Cosa puoi dirci di Kvaratskhelia rispetto a come gioca col Napoli? "Tra Napoli e Georgia ci sono differenze ovviamente, oggi abbiamo provato a fermarlo. E' un giocatore forte. Ho parlato con lui dopo la partita" Come stai vivendo questa tua prima stagione al Napoli? "E' una stagione fantastica, la squadra sta giocando benissimo. Dobbiamo continuare ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Leo, difensore dele della nazionale Norvegese, ha parlato a Calcio24 al termine della gara contro la Georgia, ecco le sue parole: Avete giocato un grande primo tempo, cosa puoi dirci di questa partita? "Abbiamo avute buone chance nel primo tempo, dovevamo segnare più di quanto fatto. E' stato questo il problema oggi". Cosa puoi dirci ditskhelia rispetto a come gioca col? "Trae Georgia ci sono differenze ovviamente, oggi abbiamo provato a fermarlo. E' un giocatore. Ho parlato con lui dopo la partita" Come stai vivendo questa tua primaal? "E' una, la squadra sta giocando benissimo. Dobbiamo continuare ...

