MotoGP, Enea Bastianini non si opera alla scapola: ritorno ad Austin? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Buone notizie per quanto riguarda lo stato di salute di Enea Bastianini. Il pilota Ducati di Rimini è stato coinvolto in un incidente causato da Luca Marini nella Sprint Race ed è stato costretto al forfait anche per la gara di domenica a causa della frattura della scapola e non ci sarà neanche questo fine settimana in Argentina. La notizia lieta diffusa da Ducati Corse è che Bastianini non si dovrà operare alla scapola e i tempi di recupero saranno quindi ridotti: “Enea Bastianini si è sottoposto a un controllo medico a Forlì, in Italia. Il dottor Porcellini ha confermato che non sarà necessario intervenire chirurgicamente sulla spalla destra del pilota”, recita il comunicato stampa di Ducati. Il neo pilota del team ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Buone notizie per quanto riguarda lo stato di salute di. Il pilota Ducati di Rimini è stato coinvolto in un incidente causato da Luca Marini nella Sprint Race ed è stato costretto al forfait anche per la gara di domenica a causa della frattura dellae non ci sarà neanche questo fine settimana in Argentina. La notizia lieta diffusa da Ducati Corse è chenon si dovràree i tempi di recupero saranno quindi ridotti: “si è sottoposto a un controllo medico a Forlì, in Italia. Il dottor Porcellini ha confermato che non sarà necessario intervenire chirurgicamente sulla spdestra del pilota”, recita il comunicato stampa di Ducati. Il neo pilota del team ...

