Milan, tutto fatto per il rinnovo di Giroud: l’annuncio ad aprile (Di mercoledì 29 marzo 2023) tutto fatto per il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan: l’annuncio dell’ufficialità atteso per i primi giorni di aprile È la certezza dell’attacco del Milan. Olivier Giroud vuole i rossoneri e i rossoneri vogliono lui: il rinnovo del contratto, infatti, è pronto per essere annunciato. Ad aprile ci sarà l’annuncio che il francese ha firmato il rinnovo per un anno, con cifre simili a quelle percepite quest’anno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)per ildi Oliviercon ildell’ufficialità atteso per i primi giorni diÈ la certezza dell’attacco del. Oliviervuole i rossoneri e i rossoneri vogliono lui: ildel contratto, infatti, è pronto per essere annunciato. Adci saràche il francese ha firmato ilper un anno, con cifre simili a quelle percepite quest’anno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

