La cucina italiana è un patrimonio | consegnato il dossier a Parigi per la candidatura Unesco

L'attacco del Financial Times alla cucina italiana ha scatenato la reazione della Coldiretti. La cucina italiana è stata candidata a Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. La carbonara nata negli Stati Uniti e il tiramisù una invenzione recente ma anche il Parmigiano e il panettone. Cucina italiana candidata Unesco, consegnato il dossier a Parigi. Cucina italiana Unesco, consegnato a Parigi il dossier di candidatura.

ROMA (ITALPRESS) – A Parigi l’ambasciatore italiano presso l’UNESCO Liborio Stellino ha consegnato a Tim Curtis, responsabile UNESCO per la Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità, il dossier di ...ROMA (ITALPRESS) – Da sempre gli italiani hanno un rapporto molto stretto con cibo e cucina, fatto di prodotti tipici e tradizioni ... In conclusione, dovendo selezionare la regione italiana con il ...