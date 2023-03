Il bar dell’Agenzia delle Entrate si è messo a fare scontrini: la svolta dopo l’intervento di Striscia la Notizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ora il bar dell’Agenzia delle Entrate si è messo a fare scontrini. Striscia la Notizia è tornata sul luogo del fattaccio, ovvero il bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 e, udite udite, ora quando si prende un caffè viene emesso lo scontrino. Potenza della figuraccia di palta fatta una settimana fa, quando l’inviato del tg di Antonio Ricci, Jimmy Ghione, è stato prima spintonato e poi minacciato addirittura di morte con un coltello dal barista in questione pizzicato nell’assenza di qualsivoglia registrazione fiscale delle consumazioni proprio tra gli impiegati delle tasse. La verifica però è avvenuta in modo insolito. Già, perché ai piani alti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ora il barsi èlaè tornata sul luogo del fattaccio, ovvero il bardi Roma 6 e, udite udite, ora quando si prende un caffè viene elo scontrino. Potenza della figuraccia di palta fatta una settimana fa, quando l’inviato del tg di Antonio Ricci, Jimmy Ghione, è stato prima spintonato e poi minacciato addirittura di morte con un coltello dal barista in questione pizzicato nell’assenza di qualsivoglia registrazione fiscaleconsumazioni proprio tra gli impiegatitasse. La verifica però è avvenuta in modo insolito. Già, perché ai piani alti ...

